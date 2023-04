Konzert am Sonntag Ein Abend mit Cello und Klavier in Hückelhoven

Die „con brio“ Freunde der Kammermusik aus Hückelhoven sorgen regelmäßig dafür, dass in der Aula des Gymnasiums hochklassige klassische Konzerte stattfinden können. Das Nächste steht bereits in den Startlöchern. Am Sonntag, 30. April, gastiert um 17.30 Uhr in der Aula das Duo Pegasus, das an den Instrumenten Cello und Klavier begeistern möchte.