Wanderführerin aus Hückelhoven : Juniwanderungen in der Eifel

Hückelhoven Auch im Juni warten wieder schöne Touren der unterschiedlichsten Kategorie auf die Wanderer, die sich Dorothee Mühlenbruch anschließen.

Zum Eifelsteig mit Blick auf einen Dom in der Eifel führt die Tour am Sonntag, 2. Juni. „Eine Sommerwanderung wie aus dem Bilderbuch!“ verspricht Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch. Die Teilnehmenden wandern lediglich 14 Kilometer, und die ersten sieben Kilometer führen zwar sanft, aber dennoch nach oben. Die Route startet an der noch jungen Ahr, und der Weg führt vorbei an Wald und über wunderschönen Blumenwiesen. Immer wieder runden Bachläufe den Wandertag ab. Kurz vor Ende begeistern die Weitblicke und der unverhofft zu sehende Eifeldom – eine echte Überraschung.

Die Kurz-und-Gutwanderung am 28. Juni führt zum Rursee, nach Schwamenauel und Rurberg. Nachdem Wanderer im Vorjahr schon einen Teil der Rurseeumrundung erwandert haben, folgen in diesem Jahr zwei weitere Etappen. Die Etappe im Juni ist gute neun Kilometer lang und startet wieder an der Staumauer. Gewandert auf der östlichen Seite des Sees bis Rurberg. „Es sind gute Wege, und die Aussichten sind wunderschön“, so die Wanderführerin. Ein wenig rauf und runter macht die Wanderung abwechslungsreich, und dann haben sich alle die Einkehr in Rurberg wohl verdient. Kontakt: Dorothee Mühlenbruch, Telefon 02433 4474976; www.wanderfreuden.eu.