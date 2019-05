Löschgruppe Hilfarth : Tausende Stunden im Rettungseinsatz

Hückelhoven/Wegberg Die Löschgruppen Hilfarth und Wildenrath ziehen Jahresbilanz und befördern sowie ehren verdiente Wehrleute.

Bei der Jahresversammlung der Löscheinheit Hilfarth der Hückelhovener Feuerwehr begrüßte Löschgruppenführer Christoph Knur 33 Mitglieder aus Einsatz- und Ehrenabteilung im Feuerwehrgerätehaus Hilfarth. Besonders erfreulich für die Löschgruppe war die Anwesenheit von vier neuen Mitgliedern, wodurch die Löschgruppe nun insgesamt 35 Feuerwehrangehörige umfasst, von denen 19 Mitglieder über die Qualifikation zum Atemschutzgeräteträger verfügen. Darüber hinaus umfasst die Einheit derzeit neun Mitglieder in der Ehrenabteilung und sechs Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr.

Im Jahresbericht wurden die Einsatzzahlen und Ausbildungstermine des vergangenen Jahres sowie weitere Aktivitäten der Löschgruppe dargelegt. So wurde die Einheit im vergangenen Jahr zu insgesamt 89 Einsätzen alarmiert, vor allem in Folge des Sturmtiefs „Friederike“ im Januar sowie der langanhaltenden Trockenheit in den Sommermonaten.