Im Lambertus-Quartier Hückelhoven : Fahrt mit dem Bike beim Ehrenamtsfest

Hückelhoven Das Ehrenamt wurde für alle Menschen im Lambertus-Quartier gefeiert. Glanzpunkt war die Mitfahrt als Sozius.

Die Teilnehmenden begrüßte Marcel Ballas, Geschäftsführer der Lambertus gGmbH. „Wir wollen zusammen einen schönen Nachmittag verleben und das Ehrenamt, ohne das es viele Angebote in unseren Einrichtungen nicht geben würde, feiern.“ Auch an diesem Tag seien aus dem Kreis der Organisatoren viele Ehrenamtliche im Einsatz, um Getränke auszuschenken, zu grillen, Bewohnern bei der Nahrungsaufnahme zu helfen oder sie aus ihren Zimmern zu holen. Dies zeige, dass ohne Ehrenamt vieles nicht möglich sei. Nicole Abels, Gemeindesozialarbeitern des Caritasverbandes, verwies auf den Wunschbaum, der mitten im Restaurant der Senioreneinrichtung stand. Hier hingen Zettel, auf denen geschrieben stand, was an ehrenamtlichem Engagement im Lambertus-Quartier gesucht wird. Zum Beispiel Ehrenamtler, die mit Bewohnern der „Jungen Pflege“ das Kino und den Trödelmarkt besuchen, in der Caritas Kleiderkammer helfen oder die Gruppenbetreuung bei der Sternsingeraktion übernehmen. Sie hoffe, dass sich Menschen finden, die ein solches Ehrenamt übernehmen, sagte Nicole Abels. Zumal beispielsweise ein gemeinsamer Kinobesuch ein einmaliges freiwilliges Engagement bedeute.