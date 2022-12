Ehrenamt in Hückelhoven Reparieren statt Wegschmeißen

Mit einer Nachttischlampe und einem Verstärker unter dem Arm kam Horst Hermann am vergangenen Samstag ins Hückelhovener Repair-Café. „Es wäre schön, wenn beides wieder funktionieren würde“, so der Baaler, der in der Rheinischen Post vom Umzug des Ehrenamtler-Projekts in größere Räume gelesen hatte.