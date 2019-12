Von der Jacobastraße zur L 117n : Verbindungsstraße für Lkw-Haldenverkehr

Hückelhoven Eine neue Verbindungsstraße zur Ortsumgehung L 117n soll die Verkehrsbelastung durch Lkw, die zur Halde fahren, deutlich entschärfen.

Der erste Abschnitt zur Anbindung der Jacobastraße an den Kreisverkehrsplatz L117n ist am Montag für den Lkw-Anlieferverkehr zur Bergehalde Sophia Jacoba 4/6 freigegeben worden. „Damit wird die Verkehrssituation rund um die Bergehalde erheblich entlastet“, teilen die Stadtverwaltung und die EBV GmbH in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Freigabe des ersten Straßenabschnitts vollzogen Erster Beigeordneter Achim Ortmanns, Thomas Hofmann, Geschäftsführer EBV, und Bürgermeister Bernd Jansen.