Mann hilft E-Scooter-Fahrer auf A46 : „Ich musste ihn irgendwie sicher von der Autobahn kriegen"

Mit einem E-Tretroller fuhr am Montag ein Mann über die Autobahn von Erkelenz nach Hückelhoven (Symbolfoto). Foto: dpa/Christoph Soeder

Hückelhoven Weil sein Navi ihn über die Autobahn schickte, fuhr ein Mann auf seinem E-Scooter am Montag auf die A46. Zwei Autofahrer halfen ihm, sicher von der Autobahn ab zu fahren. Wir haben mit einem von ihnen gesprochen.

Es dauerte einen Moment, bis Simon Krings (26) realisierte, was da neben ihm auf dem Standstreifen der A46 fuhr. „Ich bin von Erkelenz Richtung Heinsberg mit ziemlicher Geschwindigkeit gefahren und rausche da an etwas vorbei“, sagt Krings unserer Redaktion. „Ich war schon vorbei, als mir klar wurde, dass es sich dabei um einen Tretroller handelte.“

Simon Krings aus Hückelhoven ist einer von zwei Autofahrern, die am Montagnachmittag den Fahrer eines E-Scooters von der A46 Richtung Hückelhoven eskortiert hatten. Der 28-jährige Mann aus Heinsberg-Randerath hatte nicht länger auf seinen Zug am Bahnhof Erkelenz warten wollen und sich kurzer Hand per Navi und E-Scooter selbst auf den Weg gemacht. Die Navigationsfunktion auf dem Handy schickte ihn wohl auch auf die A46 in Fahrtrichtung Heinsberg - und der E-Scooter-Fahrer folgte.

Erschrocken und auch ein bisschen zum Schmunzeln zugleich war dem Autofahrer zumute, als er den Mann plötzlich auf dem Standstreifen der Autobahn sah. „Es war ja sofort klar, dass ein Tretroller dort wirklich nichts zu suchen hat“, sagt Krings, der auch bei der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz ist. Instinktiv hielt er auf dem Standstreifen an. „Ich dachte, der Fahrer kommt jetzt zu mir, hält vielleicht an - stattdessen fuhr er einfach an mir vorbei.“ Was sich Krings bei diesem Bild genau gedacht hat, kann er nicht mehr sagen. „Ich wusste einfach, ich muss da helfen. Ich musste ihn irgendwie sicher von der Autobahn kriegen.“ Also entschied er sich, dem E-Scooter erst langsam zu folgen und dann die Lkw-Spur zu blockieren, um ihm Schutz zu bieten. „Dann kam zum Glück noch ein zweiter Autofahrer hinzu, der sich vor den E-Scooter setzte und ihn von vorne schütze.“

Vorbeifahrende Lastwagen-Fahrer hätten die Situation aber schnell erkannt, „und sind entweder zurück geblieben oder mit Abstand vorbei gefahren“.

