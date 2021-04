Neues Drive-in-Testcenter in Hückelhoven : Bis zu 800 Tests am Tag sind möglich

Hückelhoven Das Drive-in-Testcenter wird sofort gut angenommen, sagt Betreiber Christoph Zumfeld. Innerhalb einer Viertelstunde erhält man das Ergebnis per Mail.

Am Donnerstag wurde die Website, auf der man die Termine vereinbart, online gesetzt, einen Tag später, am Karfreitag, nahm das Testcenter den Betrieb auf. „Obwohl wir nur einen Post bei Facebook abgesetzt haben, hatten sich über 100 Menschen für den Test am Karfreitag angemeldet“, sagte Betreiber Christoph Zumfeld zufrieden. Er betreibt normalerweise unter anderem die Red Box in Mönchengladbach, auch dort am Sparkassenpark ist ein Corona-Testcenter eingerichtet. In Brachelen nutzt Zumfeld ebenfalls die Infrastruktur seiner Gastronomie dafür. „In Wegberg ist ebenfalls ein weiteres Testcenter an den Start gegangen, auch in Erkelenz folgt in dieser Woche ein Drive-in-Testcenter“, sagt Zumfeld.