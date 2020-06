Stammbelegschaft aus Quarantäne zurück in Baal : DPD-Depot nach Desinfektion und Quarantäne in Betrieb

DPD-Depot nach Desinfektion und Quarantäne in Betrieb

Stammbelegschaft aus Quarantäne zurück in Baal

Nach den 82 bestätigten Corona-Fällen im DPD-Zentrum im Industriegebiet in Baal hat das desinfizierte Depot den Betrieb wieder aufgenommen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Seit Mitte Mai war das DPD-Verteilzentrum im Gewerbegebiet Baal nach einer Häufung von 82 duch Tests bestätigten Corona-Fällen unter den Mitarbeitern geschlossen. Jetzt arbeitet die Stammbelegschaft wieder.

DPD hat am Dienstag, 2. Juni, den Betrieb im Depot 141 in Baal wieder aufgenommen, die Quarantäne war für fast alle Mitarbeiter aufgehoben.

In dem Paketlager waren am 18. Mai 82 Infektionen mit Covid-19 bestätigt worden. „Die Zustellung und Abholung von Paketen erfolgt ab sofort wieder vom Standort Hückelhoven aus durch die bewährte Stammbelegschaft“, berichtete ein Pressesprecher auf Nachfrage. „Die benachbarten Standorte in Duisburg, Erftstadt und Wuppertal werden im Laufe der Woche noch punktuell unterstützen.“