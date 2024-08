Dorina Buhl hat den Job Das Hückelhovener Gymnasium hat wieder eine Schulleiterin

Und Ideen hat Dorina Buhl viele – und auch eine klare Vorstellung von Schule. Vieles, was Arnold Krekelberg angestoßen hatte, soll fortgeführt werden. So habe er eine Philosophie der offenen Tür geprägt, wann immer es möglich war, stand die Tür zu seinem Büro offen für Schüler wie Lehrerkollegen gleichermaßen. Für Dorina Buhl gehe es nicht nur darum, den Kindern und Jugendlichen Wissen zu vermitteln, sondern auch darum, sie stärker in die Verantwortung zu nehmen. „Wir wollen das Demokratieverständnis stärken, dass sich die Schüler für ein Miteinander einsetzen und selbstständiger werden“, hatte sie im April betont. Dazu gehöre auch, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, dass sie auch Kritik einbringen dürfen und sollen, wenn es angebracht ist. Es gehe darum, die Menschen fit zu machen fürs Leben. In all diesen Dingen nun eine klare Linie fahren zu können, sei beruhigend zu wissen.