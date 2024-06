Donnerstag in Hückelhoven Shakespeare für den guten Zweck

Shakespeare für Alle – eine Freilichtaufführung in Haus Hall in Ratheim soll am Donnerstag, 13. Juni, Zuschauer und Zuschauerinnen mit in eine Welt des Schauspiels nehmen. Aufgeführt wird die Komödie „A Midsummer Night’s Dream“ im Innenhof des Anwesens von den Schauspielgruppen TNT Theater Britain und American Drama Group. Die Geschichte dreht sich um das Schicksal eines Liebesquartetts, das von Feen in den Wald gelockt wird, die sie mit einem Zaubertrank austricksen, der sie dazu zwingt, sich in die erste Person zu verlieben, die sie sehen. Traurigerweise nimmt die Königin der Feen selbst den Trank und als ein Esel ihren Weg kreuzt, verliebt sie sich in das Biest.