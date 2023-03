Diskussion in Hückelhoven Kommt ein öffentliches Bücherregal?

Die Stadt Hückelhoven biete allen Interessierten die Möglichkeit, in der Stadtbücherei Hückelhoven kostenfrei Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, CDs, DVDs sowie im Rahmen der Onleihe digitale Medien auszuleihen. Insgesamt werden über 30.000 körperliche Medien aus den unterschiedlichsten Kategorien vorgehalten und ständig aktualisiert, schreibt die Verwaltung. Die Stadt Hückelhoven mache bereits heute jedem ein breites, niedrigschwelliges und kostenfreies Angebot an Büchern und weiteren Medien an zentraler Stelle in der Stadt. Überdies ist es erfahrungsgemäß so, dass Bücherregale von manchen Personen dazu genutzt werden, alte, „zerlesene“ Bücher loszuwerden. Das Angebot, alte Bücher in der Stadt weiterzugeben, bestehe aber bereits heute: Diese können jederzeit in der Stadtbücherei abgegeben werden. Ein weiteres Angebot durch ein Bücherregal sei damit überflüssig.