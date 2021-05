Christliches Leben in Hückelhoven : Digitaler Stadtspaziergang zum Kirchentag

Christliches Leben in Hückelhoven

Hückelhoven Unter dem Motto des Kirchentages „Schaut hin“ führt die Tour zu elf besonderen Orten in der Stadt. Geplant haben die Aktion die Konfirmanden und Konfirmandinnen.

Seit Donnerstag läuft in Frankfurt am Main der 3. Ökumenische Kirchentag, bis Sonntag – digital und dezentral. Es gibt ein vielfältiges Programm mit Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Workshops, einem großen Oratorium. Dabei geht es um Themen wie zum Beispiel Zusammenhalt in der Gesellschaft, Vielfalt im Glauben, Gerechte Wirtschaft, Klimaschutz. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.