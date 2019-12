different image project : Ruricher beste Progressiveband

Rurich Die Rockband „different image project“ gewinnt den Deutschen Rock und Pop Preis 2019 als beste Progressive-Band.

Die nationale Jury der deutschen Popstiftung hat die Gruppe mit Tonstudio in Rurich in insgesamt fünf Kategorien als Preisträger ausgezeichnet. Vier mal gab es neben dem ersten Preis als beste Progressiveband auch den dritten Preis für das beste Musikvideo, das beste Arrangement, den besten Popsong und als bester Rocksänger.

Die Band arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung ihres Albums, das im kommenden Frühjahr erscheinen soll. „Nachdem wir im Sommer schon zwei Singles des kommenden Albums veröffentlicht und dafür sehr positive Resonanzen erhalten haben, freuen wir uns sehr auf die Fertigstellung des neuen Albums mit dem Titel ,Freedom’. So lautet auch die Single, die gleichzeitig auf dem internationalen Markt geplant ist“, sagt Jorge Klapproth. Die Jury zum Deutschen Rock- und Pop-Preis 2019 konnte sich schon von einigen Stücken des neuen Albums überzeugen und hat der Band den wichtigen Preis zuerkannt.

Dass die Band mit Leidenschaft und Hingabe an der Produktion der Musik arbeitet, zeigt sich auch an Dauer und Intensität, mit der an den Songs gearbeitet wird. Bereits annähernd drei Jahre arbeiten die Ruricher mit der Stammbesetzung und Gastmusikern am neuen Werk. Wer mehr über die Musiker und ihr musikalisches Schaffen erfahren möchte, kann sich über die Bandhomepage www.cmc-eclipse.de informieren. Dort sind auch Links zu den bisher veröffentlichten Songs der Band und zu den heutzutage obligatorischen Musikvideos zu finden.