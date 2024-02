Wo Hückelhoven baut Diese Bauprojekte werden 2024 wichtig

Es tut sich was in Hückelhoven. Beim Neujahrsempfang der Stadt vor wenigen Wochen wurde Bürgermeister Bernd Jansen nicht müde, dies mit Nachdruck zu betonen. Dabei meinte er unter anderem die Projekte, die im vergangenen Jahr umgesetzt wurden. Prestige-Projekt für die Stadt ist zweifelsohne die neue Sportanlage, die unweit des alten Förderturms eröffnet wurde. Aber auch der Teilabschnitt der L117n, der eröffnet wurde und so für eine Entlastung des Ortsteils Millich führt, sprach der Stadtchef an. Ausruhen wolle man sich darauf aber nicht – und so sind auch für 2024 einige große Projekte geplant, die entweder begonnen oder abgeschlossen werden können.