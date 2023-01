Hier baut Hückelhoven Diese Bauprojekte werden 2023 wichtig

Im Rahmen seiner Rede beim Neujahrsempfang am vergangenen Wochenende hatte Bürgermeister Bernd Jansen nicht ohne stolz den anwesenden Gästen von all den Erfolgen berichtet, auf die die Stadt Hückelhoven im Jahr zurückblicken kann. Im baulichen Bereich, sagte er, wo die Stadtverwaltung federführend sei, konnten einige Projekte abgeschlossen werden. Als Beispiele nannte er unter anderem den Neubau des Kindergartens in Hilfarth und die neue Grundschule in Hilfarth sowie mehrere Erweiterungsbauten im Bereich der Offenen Ganztagsschule (OGS). Weitere Projekte seien angestoßen und auf den Weg gebracht. Ein Überblick.