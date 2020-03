Fahrzeugdelikte in Erkelenz und Hückelhoven : Drei Fahrzeuge gestohlen und vier Autos aufgebrochen

Erkelenz/Hückelhoven Unbekannte haben in den vergangenen Tagen drei Fahrzeuge, darunter ein Wohnwagen, gestohlen. Außerdem wurden diverse Autos aufgebrochen.

Die Polizei berichtete von mehreren Fahrzeugdiebstählen und -aufbrüchen. So haben zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Freitag, 19.30 Uhr, haben Unbekannte von einem Grundstück an der Straße In Kuckum einen E-Scooter gestohlen. An dem Roller war ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. In Brachelen wurde an der Hauptstraße ein schwarzer Roller der Marke Kalio entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr. Einen Wohnwagen der Marke Hobby erbeuteten Diebe in der Nacht zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr, in Ratheim. Die Täter zerschnitten dazu einen Maschendrahtzaun zu einem Grundstück an der Sebastianstraße.