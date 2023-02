Zeche in Hückelhoven Die Schachtanlagen von Sophia-Jacoba – und was davon geblieben ist

An einem völlig anderen Standort, als es die Nummerierung vermuten lässt, befand sich Schacht 5 von Sophia-Jacoba. Auf dem Gelände des Schachtes im Norden von Wassenberg, am Osenbrucher Weg bei Rosenthal, befindet sich heute der Bauhof der Stadt Wassenberg. Die Steuerung der Förderanlage mit Hilfe eines Computers war damals ein Novum. Schacht 7 befand sich in unmittelbarer Nähe nordöstlich von Schacht 5.