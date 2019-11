Hückelhovener Polizei sucht Zeugen : Pärchen stiehlt Schuhe und flüchtet

Hückelhoven Ein Paar interessierte sich für Schuhe – allerdings nicht für deren Bezahlung. Bislang unerkannt flohen sie aus einem Hückelhovener Schuhgeschäft, die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei berichtete von einem Diebstahl im Schuhgeschäft an der Straße Am Landabsatz. So betraten ein unbekannter Mann gemeinsam mit einer Frau den Laden und probierten Schuhe an. Dann wollten sie das Geschäft verlassen. Der Verkäuferin fiel auf, dass der Mann nicht das Schuhpaar trug, mit welchem er hereingekommen war. Sie sprach das Pärchen an und forderte den Mann auf, die Schuhe zurückzugeben. Zudem bat sie eine Kollegin, die Polizei zu verständigen.