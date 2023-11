Hückelhoven: Der Karneval regiert in Baal Baaler Eierköpp feiern Jubiläumssession

Sie empfingen zahlreiche befreundete Gesellschaften auf der Bühne, verwandelten das Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz in einen kunterbunten Narrentempel: Beim traditionellen Sessionsauftakt der KG Eierköpp ging es ausgelassen zu. Mit Tanzmariechen Nele Nießen zogen die Elferratsmitglieder durch den Saal. Endlich wieder Karneval für die Baaler Jecken, die schon eine Woche vor dem offiziellen Start in die neue Session nicht mehr zu bremsen waren. Zur obligatorischen Schlüsselübergabe traf der stellvertretende Bürgermeister Karsten Münter im Bürgerhaus ein. Der Rathaus-Repräsentant sicherte den närrischen Gastgebern volle Unterstützung vonseiten der Stadtverwaltung zu.Bis Aschermittwoch haben in Baal jetzt die Eierköpp das Sagen und die Schlüsselgewalt über das Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz. Zeugen waren jecke Delegationen aus den Kreisen Heinsberg und Düren, die der blau-weißen Gesellschaft ihre närrische Aufwartung machte. Einige Karnevalsvereine nutzten die Gelegenheit, um ihre designierten Narrenregenten vorzustellen, jedoch noch in Zivil. Die KG Roathemer Wenk und die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft, die ihre Prinzengarde nach Baal entsandt hatte, wurden von ihren zukünftigen Tollitäten begleitet. Auch die Schwarz gekleideten Möhneleut aus der Erka-Stadt trafen im Baaler Bürgerhaus ein. Mit einer stattlichen Anordnung waren die Rurblümchen aus dem Nachbarort Rurich vertreten. Sie teilen seit etlichen Jahren das Schicksal der Eierköpp: Ein Prinzenpaar lässt sich schon lange nicht mehr finden - kräftig gefeiert wird aber trotzdem. Närrische Abordnungen der KG Laakebüll aus Rath-Anhoven, der Doverener KG Tipp, der Lövenicher Hoppesäck, der Katzeköpp aus Katzem sowie des Würmer Wenk, der Gevenicher Jecke und des Linnicher AKV, der seine Stadtgardisten mitgebracht hatte, gaben sich beim stimmungsvollen Sessionsstart die Klinke in die Hand. Gefeiert wird bei den Baaler Eierköpp jetzt bis Aschermittwoch. Die KG wird 50 Jahre alt und hat sich in der Jubiläumssession einiges vorgenommen. Zur Kölschen Nacht werden am Samstag, 20. Januar, die Klinkumer Stimmungsband „Solala", die Showtanzgruppe „Starlights" sowie „De Kloetschköpp" und „Sang- und Klanglos" erwartet. Auch Mariechen Nele Nießen und DJ Kriz werden dann mit von der Partie sein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Für größere Gruppen gibt es diesmal Mengenrabatt: Bei Abnahme von zehn Eintrittskarten wird ein elftes Ticket verschenkt. Vorverkaufsstellen wurden eingerichtet in Jupps Bistro, im Salon Gabi und bei allen Mitgliedern der Baaler KG Eierköpp. Kleine Jecke kommen bei der beliebten Kindersitzung am Sonntag, 21. Januar, 15.11 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) ganz auf ihre Kosten.