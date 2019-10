Hückelhovener Grundschule An der Burg : Kinder überwinden Grenzen im Theaterspiel

Kreativität wird groß geschrieben in der Grundschule an der Burg, hier bei einem Zirkusprojekt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Die Hückelhovener Grundschule An der Burg beteiligt sich am internationalen „ERASMUS+“-Projekt Theaterpädagogik.

Mit dem Projekt „The Little Prince’s Journey Through Europe“ hat sich die Gemeinschaftsgrundschule „An der Burg“ in Hückelhoven erfolgreich für die Teilnahme am europäischen „ERASMUS+“-Programm beworben. Gemeinsam mit drei weiteren europäischen Grundschulen aus Polen, Portugal und Rumänien wird eine enge Kooperation angestrebt. Am Ende des Projektes entsteht auch ein mehrsprachiges Handbuch für die theaterpädagogische Arbeit in der Grundschule.