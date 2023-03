„Hückelhoven macht Kultur“ Das sind die Comedy-Highlights der Stadt

2021 hatte diese Reihe wie so viele andere auch in der Kulturbranche eine Zwangspause einlegen müssen. Das lag in Hückelhoven nicht ausschließlich an der Corona-Pandemie, sondern auch an dem plötzlichen Tod des langjährigen Veranstalters Christian Macharski. Im vergangenen Jahr kam dann der herbeigesehnte Neustart. „Wir haben uns mit zwei Programmpunkten langsam herangetastet“, sagt Veranstalter Alexander Kniebel. Kostenpflichtiger Inhalt Zauberer Schmitz Backes und Comedy-Größe Marc Breuer gaben 2022 ihr Stelldichein in der Hückelhovener Aula. Insgesamt, gibt Kniebel zu, sei es kein einfacher Neustart gewesen. Durch die vielen ausgefallenen Shows während der Corona-Pandemie wurden diese, sofern sie nicht ersatzlos gestrichen wurden, auf einen späteren Termin verlegt. Dies sorgte neben den Schwierigkeiten bei der Location- und Terminfindung bei eben jenen Nachholshows für andere Veranstalter auch dafür, dass nur wenig neue Termine fix gemacht werden konnten. Stadtmarketing-Chef Carsten Forg ergänzte, dass die Ticketverkäufe im Vorjahr nur schleppend angelaufen waren. Man hoffe, dass die Kulturbranche nun wieder so richtig Fahrt aufnehmen werde.