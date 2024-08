Aus dem Fanprojekt Mönchengladbach Die Bolzplatzliga kommt nach Hückelhoven

Info

Termine Der erste Spieltag findet am Dienstag, 6. August, in Hilfarth statt. Weiter geht es dann am Freitag, 9. August, in Baal. Den Abschluss macht der Spieltag am Mittwoch, 14. August, in Hückelhoven am alten Schacht.

Anmeldung Anmelden können sich die Jugendlichen über den Instagramaccount der Bolzplatzliga, eine Anmeldung vor Ort ist aber auch noch möglich. Auch kurzfrisrtig können sich Teams zusammenfinden.

Ausblick Geht es nach den Verantwortlichen der Stadt Hückelhoven, wird die Bolzplatzliga in diesem Jahr keine Eintagsfliege bleiben. Alle sind gespannt, wie das Polotprojekt bei den Jugendlichen ankommt.