Stoffmarkt in Hückelhoven : Tausende Zutaten für das Näh-Projekt

Hückelhoven Eine riesige Auswahl an Tuch und Nähtubehör hält der Deutsch-Holländische Stoffmarkt rund ums Rathaus bereit.

Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt findet am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 17 Uhr wieder in Hückelhoven statt. Unter dem Motto „Lass die Nähmaschine glühen“ präsentieren sich die Aussteller auf dem Breteuilplatz.

Abgerundet wird das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln, Knöpfe in ausgefallenen Formen oder Garn in allen Schattierungen der Farbpalette sowie Körben mit Stoffresten. An einigen Ständen sind Schnittmuster zu erwerben. Geschickte Näherinnen zeigen die Ergebnisse ihrer selbst gefertigten Babymode.