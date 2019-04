Hückelhoven : Jugendtreffen mit Breteuil

HÜCKELHOVEN Junge Leute aus Breteuil und Hückelhoven verbringen vier Tage in unserer Region mit Aktivitäten wie Rafting und Radfahren.

Am Christi-Himmelfahrts-Wochenende, 30. Mai bis 2. Juni, kommt es in Hückelhoven zu einem deutsch-französischen Jugendtreffen, bei dem noch einige Plätze frei sind. Organisiert wird dieses Treffen vom „Verein der Freunde von Breteuil“, der die Städtepartnerschaft mit der Kommune in der Normandie, gut 100 Kilometer westlich von Paris, trägt und organisiert. Das Jugendtreffen gehört in jedem Jahr zum Programm der partnerschaftlichen Begegnungen, die im Wechsel in Frankreich und Deutschland stattfinden. Vier Tage verbringen die Jugendlichen gemeinsam mit verschiedenen Aktivitäten. In diesem Jahr stehen Rafting auf der Rur und die anschließende Radtour im Mittelpunkt. Wichtig für das schnelle Zusammenwachsen der Gruppe sind die gemeinsame Übernachtung in der Sporthalle des Gymnasiums Hückelhoven, Spiele und vieles andere mehr. Betreut werden die Jugendlichen von mehreren ehrenamtlich tätigen Studenten. Durch Spenden und Zuschüsse sind die Kosten für die Jugendlichen moderat. 2020 besteht dann die Möglichkeit zum Gegenbesuch in Breteuil sur Iton.