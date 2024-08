In Hückelhoven Der Traum vom Babyfachgeschäft

Inzwischen verschwendet Sonia Diaz keinen Gedanken mehr daran, in das Angestelltenverhältnis zurück zu wechseln. Sie fühlt sich „glücklich“ mit ihrer neuen Tätigkeit, die sie immer weiter ausbaut. So hat sie inzwischen einen Whatsapp-Kundenservice eingerichtet, bei dem Kunden jederzeit nachfragen können. Auch die Öffnungszeiten sind durchaus nicht festgeschrieben. Regulär ist My-Babyroom ebenso wie Balloonroom dienstags geschlossen. „Das hindert mich aber nicht, an einem Dienstag ins Geschäft zu fahren, wenn es ein Kunde eilig hat.“ Allzu gerne erinnert sie sich an einen jungen Mann, der an einem Dienstagmorgen Vater geworden war und der unbedingt noch ein Geschenk für die Mutter und das Neugeborene brauchte. „Dem Mann ist selbstverständlich und gerne geholfen worden“, betont die Hückelhovenerin.