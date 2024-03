Romanze unter Palmen Frank Weber fand bei „First Dates Hotel“ nicht die große Liebe

Die große Liebe zu finden, ist gar nicht mal so leicht, wenn man in einer Zeit Single ist, in der die schöne Fassade mehr zu wiegen scheint als eine echte emotionale Verbindung. Social Media ist in vielen Bereichen ein Segen – für das Dating ein Fluch. Davon kann Frank Weber ein Liedchen singen und entschied sich nach einem Jahr des Single-Daseins spontan dazu, einschlägigen Apps wie Tinder, Bumble und Co. den Rücken zu kehren und stattdessen sein Liebesglück in einem TV-Format zu suchen.