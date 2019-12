Nach Eröffnung am Wochenende : Haldenzauber wartet mit Neuinszenierung auf

Nach Eröffnung am Wochenende

Hückelhoven Bis 5. Januar hat der Haldenzauber in Hückelhoven seine Pforten geöffnet. Viele neue Lichtobjekte sind im Lichter-Park zu entdecken.

Abertausende Lichtpunkte tauchen seit Freitagabend die Millicher Halde im Dunkeln in ein stimmungsvolles Licht. Der Lichtschein des Haldenzaubers ist weithin sichtbar. In den letzten Wochen hat sich die knapp 70 Meter hohe Berghalde wieder in einen beschaulichen Lichterpark verwandelt, der nun für Besucher geöffnet ist.