In der Hückelhovener Politik Debatte um Wertschätzung des Ehrenamts

Hückelhoven · In der jüngsten Sitzung des Hückelhovener Stadtrats hat ein Antrag der Grünen eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Was ist der richtige Weg, um den vielen ehrenamtlichen Helfern in allen Bereichen mit mehr Dankbarkeit zu begegnen? So argumentieren die Fraktionen.

22.04.2023, 05:10 Uhr

Die Ehrenamtskarte sorgte in Hückelhoven für Gesprächsstoff Archiv-Foto: M.Reuter Foto: Michael, Reuter (mreu)/Reuter, Michael (mreu)

Ohne sie und ihren unermüdlichen Einsatz geht im öffentlichen Leben oft nicht viel – Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und sich in ihrer Freizeit für andere und die Gesellschaft einsetzen, sind für ein gut funktionierendes Miteinander unerlässlich. So hatte schon Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, gesagt: „Demokratie lebt vom Ehrenamt“.