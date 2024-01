Bauarbeiten in Hückelhoven Das wird an der Grundschule an der Burg gemacht

Einer, der am besten weiß, was die Grundschule an der Burg für Bedarfe hat, ist Schulleiter Dirk Gröbert. Er sei schon vor einigen Jahren bei der Stadt Hückelhoven vorstellig geworden und habe die große Raumnot angesprochen, sagt er. Das liege nicht einmal daran, dass die Schülerzahlen weiter steigen, sondern in erster Linie an dem breit aufgestellten Förderprogramm, was die Schule tagtäglich auf die Beine stellt. Dafür werde nun einmal Raum gebraucht. „Es kann nicht sein, dass die Kinder in einer kleinen Gruppe auf dem Flur sitzen müssen und dort gefördert werden“, sagt der Schulleiter und erinnert sich an durchaus fruchtbare Gespräche.