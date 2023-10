Autoscooter, Achterbahn & Paw Patrol Das sind die Highlights auf der Hückelhovener Herbstkirmes

Hückelhoven · „Es wird wieder bunt in Hückelhoven“, kündigt Madleen Koken aus der Hückelhovener Organisatoren-Familie Koken an. Am Freitag geht es los.

11.10.2023, 05:10 Uhr

So sah es auf der Herbstkirmes im vergangenen Jahr aus. Foto: Ruth Klapproth

Von Daniela Giess

In einer der 16 Breakdance-Gondeln durch die Luft schweben und dabei das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben. Beim neuen Kesseltanz „Mamba Karamba" ordentlich durchgeschüttelt werden oder Autofahren ohne Führerschein auf den kleinen Autoscootern der Schausteller-Familie Loosen, die ihr Fahrgeschäft zurzeit in der Doktor-Ruben-Straße aufbaut und auf ihrem riesigen Lkw mit „Elektromobilität seit 100 Jahren“ wirbt. Die traditionelle Hückelhovener Herbstkirmes steht in der Zeit vom 13. bis 17. Oktober ins Haus.