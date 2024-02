„Hückelhoven macht Kultur“ Das sind die Comedy-Highlights 2024

Der Auftakt der Serie erfolgt bereits am Sonntag, 25. Februar, um 15 Uhr, mit Volker Rosin, dem „König der Kinderdisco“, der auch nach 43 Jahren Bühnenerfahrung frisch und begeisternd unterwegs ist. Sein Motto „Tanzen, Tanzen, Tanzen“ wird er in seinem Konzert präsentieren. Veranstalter Alexander Kniebel ist selbst ein wenig überrascht, wie gut der Vorverkauf laufe, sagt er. Schließlich habe er den Auftritt selbst bisher kaum beworben. Doch aufgrund der viralen Verbreitung der Veranstaltung in den sozialen Medien seien nur noch etwa 90 Tickets verfügbar, bevor die Veranstaltung ausverkauft ist. Bürgermeister Bernd Jansen erinnert sich, dass die Auftritte beim Cityfest und beim Weihnachtsmarkt, wo Rosin in der Vergangenheit bereits den Hückelhovener Nachwuchs unterhalten hatte, auch stets gut besucht waren.