Kein Abriss in nächster Zeit : Das passiert mit dem alten Gebäude der Grundschule Hilfarth

Das alte Schulgebäude in Hilfarth ist in die Jahre gekommen. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Ursprünglich sollte es abgerissen werden, sobald das neue Gebäude den Schulbetrieb aufgenommen hat. Darum ist von einem Abriss derzeit keine Rede.

Vor rund anderthalb Wochen ist der Neubau der Grundschule Hilfarth feierlich eröffnet worden. Die Schule trägt nun offiziell den Namen „GGS In den Rurauen“. Neben Bürgermeister Bernd Jansen waren auch die Grundschulleiter aus dem Stadtgebiet anwesend und konnten sich zum einen von dem hochmodernen Gebäude und zum anderen von den musikalischen und künstlerischen Darbietungen der Kinder überzeugen. Die sind von ihrer neuen Schule ebenfalls sehr angetan. Seit Mai findet der Unterricht bereits in dem neuen Gebäude statt.

Von diesem Plan ist die Stadtverwaltung nun aber zumindest vorübergehend abgerückt, in der nächsten Zeit werde das Gebäude nicht abgerissen, teilt Stadtsprecher Holger Loogen mit. Er verweist auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen. „Die Schule ist unser Backup in der Unterbringung von Füchtlingen“, sagt er. Derzeit sind die Schutzsuchenden in Baal untergebracht. „Generell streben wir eine Unterbringung in Familien und in Wohnungen an“, betont Loogen. Momentan funktioniere das auch sehr gut, sodass die derzeitige Backuplösung auch noch nicht in Anspruch genommen werden musste.