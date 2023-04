Aus dem Fachausschuss in Hückelhoven Warum das Schulessen teurer wird

In der jüngsten Sitzung des Hückelhovener Schulausschusses haben die Stadtverordneten eine Erhöhung der Essenspauschale beschlossen, die mit dem Elternbeitrag die Gebühren für die OGS ergeben. Die Offene Ganztagsschule (OGS) ist eine kostenpflichtige Betreuungseinrichtung für Grundschulkinder in der Zeit von 11.30 bis 16 Uhr, welche an allen neun Grundschulen im Stadtgebiet und der Förderschule durchgeführt wird. Der Mittagstisch ist dabei ein fester Bestandteil des pädagogischen Konzeptes des offenen Ganztagsangebotes und daher für alle OGS-Kinder verpflichtend. Dafür zahlen die Eltern eine Pauschale.