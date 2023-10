7. Januar in Hückelhoven Das ist neu beim Neujahrskonzert

Auch wenn in diesem Jahr noch einige kulturelle Veranstaltungen in der ehemaligen Zechenstadt anstehen, so laufen parallel die Planungen für das kommende Jahr. Am 7. Januar findet wie alljährlich am ersten Sonntag des neuen Jahres traditionell das Neujahrskonzert der Stadt Hückelhoven um 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt.