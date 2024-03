Das Haus des Döners 1-Cent-Döner bald auch in Hückelhoven

Stehen in der ehemaligen Zechenstadt bald auch Hunderte Jugendliche in einer Schlange, um für den symbolischen Betrag von einem Cent einen Döner in Empfang zu nehmen? Erfahrungen aus anderen Städten in NRW aus den vergangenen Jahren legen dies nahe. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, der sollte am 21. März die Jülicher Straße aufsuchen. Direkt neben dem Ladenlokal von Subway öffnet „Das Haus des Döners“ um 14 Uhr seine Türen. Das teilt das Franchise-Unternehmen auf Anfrage mit. In den Räumen war bis im vergangenen Jahr „Domino‘s Pizza“ zu finden. Die Fassade des Ladenlokals ist bereits gestaltet und lässt die Herzen der Döner-Fans höherschlagen.