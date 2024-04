Am Freitag in der Aula Das „Festival der Travestie“ kommt nach Hückelhoven

Wenn am Freitagabend in der Hückelhovener Aula der Vorhang fällt, dann ist es für Michael Koch eine Premiere. Auch wenn der Travestiekünstler schon seit vielen Jahren in seiner Rolle als Maria Crohn auf der Bühne steht, es ist das erste Mal, dass er in Hückelhoven auftritt. An dem Abend steht nämlich ab 20 Uhr das „Festival der Travestie“ auf dem Programm.