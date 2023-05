Attraktionen in Hückelhoven Das erwartet die Pfingstkirmes-Besucher

Wer an dauerhaften 20 Prozent Preisnachlass während der gesamten Kirmes interessiert ist, sollte am kommenden Freitag ab zehn Uhr am Verkaufsstand der Familie Koken namens „Süße Stadt“ ein Säckchen mit Kirmestalern erwerben. „Für 20 Euro bekommt man wieder eine Tüte im Wert von 25 Euro“, so Madleen Koken. An allen Geschäften kann mit dem Plastikgeld problemlos bezahlt werden. Die „Süße Stadt“ der Hückelhovener Schausteller-Familie Koken ist gegenüber vom Rathaus zu finden.