Warten auf den Verkehrsminister : Das bedeutet der Beitritt zur AGFS für Hückelhoven

Hückelhoven Das offizielle Siegel der AGFS wird der Stadt Hückelhoven in den nächsten Wochen durch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer überreicht. Die Stadt erhofft sich dadurch einige Vorteile.

Große Freude in der ehemaligen Zechenstadt: Hückelhoven wird zukünftig Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS). Am 27. Oktober waren Vertreter der Arbeitsgemeinschaft zu Gast, um sich vor Ort von den Gegebenheiten zu überzeugen.