Einsatzreicher Wochenstart : Dachstuhlbrand und vier weitere Einsätze für die Feuerwehr

Hückelhoven 88 Einsatzkräfte und 24 Fahrzeuge zum Wochenstart bis zum Mittag im Einsatz. Patientenrettung, Feuer, Keller unter Wasser, Ölspur und Fehlalarm in Hückelhoven.

Der erste Einsatz: Eine Person musste nach einem medizinischen Notfall schonend aus der Wohnung gebracht werden. Hier war die Bereitschaftsgruppe vom Löschzug Hückelhoven im Einsatz. Weiter ging es nach Baal, wo aus unbekannter Ursache ein Dachstuhl in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte setzten zwei Atemschutztrupps ein und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. „Durch das schnelle Eingreifen sowie das umsichtige Vorgehen konnte der Schaden am Wohnhaus auf den Entstehungsbereich begrenzt werden“, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Josef Loers. Im Einsatz waren der Löschzug 1 Hückelhoven, Löschzug 3 (Doveren, Baal, Rurich) sowie die Löscheinheit Hilfarth. Parallel wurde ein Wasserschaden in Hückelhoven gemeldet. Die Wasserleitung war geplatzt und hatte die Keller von drei Einfamilienhäusern unter Wasser gesetzt. Der ebenfalls alarmierte Energieversorger stellte umgehend die Wasserzufuhr ab und schaltete die Wohnhäuser spannungsfrei. Danach konnten die Einsatzkräfte gefahrlos zwei Tauchpumpen einsetzen und die vollgelaufenen Keller leerpumpen. Da die Hückelhovener Feuerwehrleute schon beim Dachstuhlbrand im Einsatz waren, übernahmen die Kräfte der Löscheinheit Kleingladbach die Einsatzstelle. Zum nächsten Einsatz mussten dann die Kräfte aus Brachelen ausrücken. Gemeldet wurde eine Ölspur auf der Neustraße. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Straße und streuten eine zehn Meter lange Kraftstoffspur ab.

Zu guter Letzt war da noch ein Fehlalarm. In der Hauptschule In der Schlee hatte die Brandmeldeanlage einen Feueralarm ausgelöst. Die alarmierten Einsatzkräfte vom Löschzug 1 Hückelhoven sowie die hauptamtliche Wache setzten einen Atemschutztrupp ein, der den betroffenen Bereich kontrollierte. Die Feuerwehrleute wurden auch schnell fündig: Ein Handdruckknopfmelder war die Ursache. Ein Schadenfeuer wurde nicht gefunden, so dass die Anlage zurückgestellt und an den Hausmeister übergeben wurde.