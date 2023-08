Tanzgruppe Couscous aus Hückelhoven Bauchtänzerinnen suchen Nachwuchs

Neue Interessentinnen haben jederzeit die Möglichkeit, kostenlos am Tanztraining teilzunehmen. Finken selbst gehört seit fast zwei Jahrzehnten dem Verein an, hat auch die Couscous-Blütezeit erlebt, als Bauchtanz ein angesagtes Hobby war. So erging es ihr auch selbst damals. „Mit einer Freundin wollte ich Bauchtanz für eine Party lernen“, erinnert sie sich an die Anfänge. Finken hatte auf Anhieb Blut geleckt und machte weiter. „Früher waren unsere Kurse richtig gut besucht. Sogar Kinderkurse haben wir angeboten.“ Bauchtanz eigne sich beinahe für jeden. „Man muss nichts können, nur über ein bisschen Rhythmusgefühl verfügen. Jedes Alter, jede Figur eignet sich.“