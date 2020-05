Alle 400 Mitarbeiter in Quarantäne : Corona-Ausbruch in DPD-Paketzentrum in Hückelhoven

Alle 400 Mitarbeiter des Hückelhovener Paketzentrums sind getestet worden, bislang liegen 167 Ergebnisse vor, 42 sind positiv. Foto: DPD

Hückelhoven Wegen zahlreicher Corona-Fälle hat der Paketzulieferer DPD seinen Standort in Hückelhoven-Baal schließen müssen. 167 Testergebnisse liegen bislang vor, 42 sind positiv. Insgesamt arbeiten in dem Paketzentrum rund 400 Menschen. Alle sind jetzt in Quarantäne.

Im Paketzentrum von DPD in Hückelhoven-Baal gibt es einen Coronavirus-Ausbruch. 42 der insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Standort im Hückelhovener Gewerbegiet Baal wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Bislang liegen dem Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg erst 167 Testergebnisse vor. Alle Mitarbeiter wurden am Freitag und Samstag getestet.

Landrat Stephan Pusch bestätigte den Vorfall unserer Redaktion. Sein Landkreis gilt als Epizentrum der Pandemie in Deutschland, nachdem sich bei einer Karnevalssitzung in Gangelt Mitte Februar mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten. Dass der Ausbruch im Hückelhovener Paketzentrum ähnliche Folgen haben könnte wie in Coesfeld, wo sich zahlreiche Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs infiziert hatten und daraufhin Lockerungen verschoben worden sind, glaubt Stephan Pusch nicht. „Wir gehen von einem lokalen Geschehen aus und werden am Montag im Krisenstab das weitere Vorgehen besprechen, wenn alle Testergebnisse vorliegen“, erklärt er. Da bislang erst die Ergebnisse von knapp der Hälfte aller Mitarbeiter des Paketzentrums in Hückelhoven vorliegen, geht Pusch davon aus, dass sich die Zahl der bislang vorliegenden positiven Fälle von 42 noch mehr als verdoppeln wird.

Info Das ist DPD in Hückelhoven (Depot 141) Einzugsbereich Der Einzugsbereich des DPD-Paketzentrums in Hückelhoven umfasst unter anderem folgende Städte: Mönchengladbach, Niederkrüchten, Grevenbroich, Geilenkirchen, Erkelenz, Jülich und Heinsberg. Seit 2002 Das Depot im Gewerbegebiet Hückelhoven-Baal wurde im Juli 2002 in Betrieb genommen für damalige Baukosten von ca. 10 Millionen Euro.

Dem Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg war in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass sich die Zahl der Verdachtsfälle aus dem Paketzentrum in Hückelhoven häuften. „Daraufhin wurde in Absprache mit der Geschäftsführung ein mobiles Testzentrum dort aufgebaut und wir haben am Freitag und Samstag eine Reihentestung vorgenommen“, berichtet Landrat Pusch. Als deutlich wurde, dass sich mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben, wurde der Standort geschlossen. „Alle Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne, auch diejenigen, deren Testergebnis negativ ausgefallen ist“, sagt Stephan Pusch. Der Krisenstab werde sich nun in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt darauf konzentrieren, die Infektionsketten nachzuvollziehen und die Kontaktpersonen zu ermitteln, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.