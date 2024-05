Offizielle Eröffnung am 15. Mai Containerhotel kommt in Hückelhoven gut an

Schon am 25. März wurden im Tin Inn in Hückelhoven die ersten Gäste empfangen, ein sogenanntes Soft-Opening vor der eigentlichen Eröffnung. Wie Geschäftsführer Nico Sauerland berichtet, sei die Nachfrage an den ersten Tagen noch etwas verhalten gewesen, was natürlich auch damit zusammenhängen könnte, dass das Soft-Opening auch nicht groß beworben wurde. Als Referenzwert hatten die Verantwortlichen lediglich die Eröffnung vor einem Jahr in Erkelenz. Dort sei das Hotel direkt zum Start ausgebucht gewesen – was aber wohl an einer Messe in Düsseldorf gelegen habe, wie Sauerland erzählt.