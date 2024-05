Klavierkonzert in Hückelhoven Ein musikalisches Wechselbad der Gefühle

Die Besucher erlebten ein abwechslungsreiches Konzert, das Koltun mit aufschlussreichen Einführungen würzte. Zwei Akteure, vier Hände, ein Flügel – diese Musikgattung sei nicht oft zu hören, obwohl das vierhändige Spielen auf dem Klavier für die Musikgeschichte von großer Bedeutung gewesen sei. Bei der Hausmusik im Bürgertum sei diese Spielweise üblich gewesen, um die großen Werke bekannter Komponisten in Transkriptionen nachspielen zu können. Erst später seien eigene Werke für ein Klavier mit zwei Spielern entstanden. Einer dieser Komponisten ist Mozart gewesen, der mit seinen Suiten kammermusikalische Klavierkonzerte geschaffen hätte. Mit dessen Sonate C-Dur KV 521 eröffnete das Duo den Nachmittag. „Mozart spielt mit den beiden Partnern am Klavier“, meinte Koltun, es gebe keinen Anführer und keinen Unterstützer, beide Spieler wechseln sich in der Leitung und beim Leitmotiv ab. Fein und leicht kommt die Sonate beim Zuhörer an, auch wenn es nach einem heiteren Beginn im zweiten und noch mehr im dritten Teil melancholischer wird. Claude Debussy hatte die Petit Suite aus Klavierstück für vier Hände geschrieben, erst später wurde daraus eine Orchesterfassung.