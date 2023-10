Kaffeekonzert von Con Brio Musikalischer „Spatz im Maismehl“ in der Schachthalle

Gute Musik, gute Musiker – teils schlechte Akustik: Die Kaffeekonzert-Premiere des Hückelhovener Vereins für Kammermusik Con Brio in der Schachthalle des Hückelhovener Bergbaumuseums mit dem Trio Almas do Mundo hinterließ bei einigen der mehr als 100 Interessenten an südamerikanischer Musik eingeschränktes Vergnügen. Probleme mit der recht kleinen Beschallungsanlage der Musiker und der hohen Schachthalle. Am Ende leisteten die Zuhörer dennoch einen eigenen akustischen Beitrag: Starker Beifall mit Jubelpfiffen.