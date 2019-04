Konzert zum Jubiläum von con brio in Hückelhoven : Ein temporeicher Virtuose mit Gefühl

Info

Jubiläum Con brio feiert 2019 sein mittlerweile 25-jähriges Bestehen – natürlich mit Musik. Auftakt war mit Stella Morgenstern im Februar, weiter geht’s mit dem Jubiläumskonzert am Sonntag, 5. Mai, in der Hückelhovener Aula, wo Musiker auftreten werden, die schon in der Anfangszeit des Vereins spielten, so die Brüder Jörg und Heinz Lengersdorf; außerdem Ivana Mehlem und Eva Bolarina. Am 16. Juni steigt dann das Schlosskonzert auf Haus Hall in Ratheim, bestritten vom so genannten XENON-Saxophon-Quartett.

Internet www.conbrio-hueckelhoven.de.