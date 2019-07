con brio in Hückelhoven : Schubert kongenial interpretiert

Mit einer unglaublichen Zartheit spielte die Pianistin Ran Jia auswendig Werke von Mozart, Brahms und Schubert in der Aula in Hückelhoven. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven „Klavier entlang der Rur“: Ran Jia am Bechstein-Flügel in der Aula ließ die Klaviersonaten fließen und perlen. Die Konzertreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt mit VHS und Jugendmusikschule.

„Klavier entlang der Rur“ – das vor zwei Jahren vom Kammermusikverein Con Brio Hückelhoven, der Volkshochschule des Kreises für Erkelenz und der Jugendmusikschule Heinsberg zur Qualitätsförderung ins Leben gerufene Gemeinschaftsprojekt hält, was es verspricht: Am Sonntag erlebte die Hückelhovener Aula mit der 30-jährigen, in Shanghai in China geborenen Ran Jia eine Ausnahmeerscheinung an den Schwarz-Weiß-Tasten des Bechstein-Flügels, die die mehr als 100 Zuhörer an ihrem magischen Spielvergnügen teilhaben ließ. Und das mit Mozart, Brahms und – vor allem – Schubert.

Mit seinem Wunsch an die Zuhörer, „ein vergnügliches Konzert zu erleben“ lag Con-Brio-Vorsitzender Rudolf Lengersdorf völlig richtig, wie deren anhaltender Schlussbeifall zeigte, der die in Köln lebende und (auch) an der dortigen Musikhochschule ausgebildete Künstlerin zu einer fünfminütigen Zugabe (Mozart-Sonate) animierte.

Info Konzerte mit Weltklasse-Niveau Pianistin Ran Jia trat bereits auf vielen renommierten Bühnen der Welt auf, nächste Woche ist sie beim Rheingau-Musikfestival auf Schloss Johannisberg zu hören, im Dezember beim Klavierfestival Ruhr Spezial. Programm „Klavier entlang der Rur“ hat sich in Richtung Quelle des Flusses verlängert, indem Kulturinitiativen in Düren, „Kulturfabrik“, Schleiden-Gemünd, Kunstforum Eifel, Agentur Koltun, und Monschau mit der Montjoie Musicale dazu gestoßen sind. Ziel des Zusammenschlusses ist ein Piano-Angebot mit Weltklasse-Niveau, das Programm wird gemeinsam konzipiert, für die Konzerte vor Ort bleibt jeder Veranstalter verantwortlich.

Schon bei der Eingangssonate für Klavier Nr. 6 D-Dur KV 284 „Dürnitz“ zeigte sich, dass der Projekt-Titel in Verbindung zur Rur auch in diesem Fall gut gewählt war, poetisch-fließend das Spiel wie der Fluss, manchmal regelrecht mit Schaumkrönchen verziert, aber auch dynamisch strömend und perlend, wie Mozart eben. Seit dem dritten Lebensjahr hat die vor Köln in den USA ausgebildete Musikerin Spaß an den Tasten und deren Potenzial, den wohl tausende von Übungsstunden offensichtlich gesteigert haben, die Performance mit leichtem Lächeln und Handbogenzeichen, zur nächsten Passage überleitend, lässt die Zuhörer daran teilnehmen.