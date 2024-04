Con Brio feiert Jubiläum Musikalische Zeitreise zum 30. Geburtstag

Das erste Konzert fand am 6. Juni 1994 im Lesesaal der Bücherei statt und wurde von zwei jungen flämischen Musikerinnen mit Harfe und Flöte gestaltet. Am Sonntag, 14. April, gibt es ein „30 Jahre Spezial“ in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven. Mit diesem 204. Konzert will Con Brio an die Anfänge erinnern. Viele Künstler, die in den Anfangsjahren dazu beigetragen haben, dass sich der Verein so schnell in das Kulturleben der Stadt Hückelhoven etablieren konnte, haben heute alle ihren festen Platz im Musikleben gefunden haben, als Solisten, Kammermusiker, Orchestermusiker, Lehrer, Rundfunkmoderatoren und -redakteure. „Nach 30 Jahren ist es nicht einfach, genau diese Interpreten zu finden, die die ersten Konzerte gestalteten“, heißt es seitens des Vereins. Roll-ups werden bei dem speziellen Jubiläumskonzert darauf hinweisen und informieren, welche Künstler bereits vor Ort waren.