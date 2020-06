Chronik eines Ortes : Brachelen feiert 850-jähriges Bestehen

Brachelen Im Jahr 1170 wird Brachelen in Dokumenten zum ersten Mal erwähnt. Zum Jubiläum des Doppeldorfs in Hückelhoven begibt sich unser Autor auf geschichtliche Spurensuche. Die große Party müssen die Brachelner allerdings verschieben.

Heißt es in der Erzbischofs-Urkunde von 1170 „Brakle“, so verwendet der Kaiser 1204 eine Erweiterung: Brakele. 1666 erscheint erstmals die heutige Schreibweise Brachelen – bis dahin wechselte der Ruf-Name zwischen Bracle, Brakal, Braikel, Brackelen, Braichelen und Bracheln. Eine populäre Deutung des Namens ist eine Zusammensetzung aus „Brache“ oder „Brahha“ und der Endung „Lohe“, ein alter Begriff für Wald. Also „Brache“, umbrochenes/gepflügtes Land am Wald, aus dem Mittelniederdeutschen. Im niederrheinischen Platt sind die Einwohner Brachelens die „Broekeler“, das sich spricht wie das niederländische Städtchen Breukelen bei Utrecht, nach dem wiederum der New Yorker Stadtteil Brooklyn benannt ist. Broekeler Platt also in New York.