Inhaberwechsel in Hückelhoven: Christoph Plum übernimmt Edeka

Hückelhoven Aus Edeka „Das Esswerk“ Gossens wird E-Center Plum. Silvester ist in Hückelhoven letzter Verkaufstag, dann wird der Markt vom 2. bis zum 28. Januar umgebaut.

„Das Esswerk“ ist in wenigen Tagen Geschichte. Christian Gossens, der den Edeka-Markt an der Parkhofstraße sechs Jahre lang geführt hat, übergibt den Markt zum 1. Januar an Nachfolger Christoph Plum. Die Kaufmannsfamilie leitete bislang zwei Edeka-Märkte in Linnich und Lindern. In Hückelhoven will Plum mehr als eine halbe Million Euro in eine neue Ladengestaltung investieren. Am Silvestertag können Kunden hier vorläufig zum letzten Mal einkaufen, dann wird bis zum 28. Januar umgebaut.